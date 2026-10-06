SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren angefallen

Am 06.10.2021 wurde das Idorsia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21.54 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.643 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.74 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Anteils am 05.10.2026 auf 4.47 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 79.26 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Idorsia belief sich zuletzt auf 1.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch