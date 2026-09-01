Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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|Lukrativer Idorsia-Einstieg?
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01.09.2026 10:02:33
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Idorsia gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Idorsia-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Idorsia-Anteile betrug an diesem Tag 5.24 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 191.022 Idorsia-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 4.94 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 943.65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.64 Prozent verringert.
Idorsia wurde am Markt mit 1.41 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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