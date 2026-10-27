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|Lukrative Idorsia-Investition?
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27.10.2026 10:02:08
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Idorsia-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Idorsia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.64 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60.938 Idorsia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Idorsia-Papiers auf 4.34 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 264.47 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 164.47 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Idorsia betrug jüngst 1.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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