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17.11.2026 10:02:05
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Idorsia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Idorsia-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Idorsia-Anteile bei 3.17 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31.596 Idorsia-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 125.75 CHF, da sich der Wert einer Idorsia-Aktie am 16.11.2026 auf 3.98 CHF belief. Mit einer Performance von +25.75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Idorsia jüngst 1.05 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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