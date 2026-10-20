Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Idorsia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3.82 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Idorsia-Aktie investiert, befänden sich nun 2’617.801 Idorsia-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Idorsia-Papiere wären am 19.10.2026 10’947.64 CHF wert, da der Schlussstand 4.18 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9.48 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Idorsia belief sich zuletzt auf 1.10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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