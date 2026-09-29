SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Idorsia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 29.09.2023 wurde das Idorsia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2.59 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Idorsia-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’861.004 Idorsia-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 4.38 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’911.20 CHF wert. Damit wäre die Investition um 69.11 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Idorsia eine Börsenbewertung in Höhe von 1.19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch