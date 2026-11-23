Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Hypothekarbank Lenzburg-Papier bei 4’201.97 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.238 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 980.49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4’120.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 1.95 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich jüngst auf 295.81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch