SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Hypothekarbank Lenzburg-Papier bei 4’000.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert, befänden sich nun 0.250 Hypothekarbank Lenzburg-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers auf 4’200.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’050.00 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5.00 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 301.65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch