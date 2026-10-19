SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4’240.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.358 Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 4’200.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’905.66 CHF wert. Damit wäre die Investition 0.94 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich jüngst auf 301.23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch