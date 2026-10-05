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Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608

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Hypothekarbank Lenzburg-Investment im Blick 05.10.2026 10:02:19

SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hypothekarbank Lenzburg-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Hypothekarbank Lenzburg
4158.63 CHF 0.79%
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Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4’040.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.025 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 103.96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4’200.00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 3.96 Prozent.

Zuletzt verbuchte Hypothekarbank Lenzburg einen Börsenwert von 302.14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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