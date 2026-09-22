Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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|Lohnender Huber + Suhner-Einstieg?
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Huber + Suhner-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Huber + Suhner-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Huber + Suhner-Anteile betrug an diesem Tag 143.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.699 Huber + Suhner-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 124.06 CHF, da sich der Wert einer Huber + Suhner-Aktie am 21.09.2026 auf 177.40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.06 Prozent gesteigert.
Huber + Suhner wurde am Markt mit 3.06 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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