Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Huber + Suhner-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 25.08.2025 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 108.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92.593 Huber + Suhner-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Huber + Suhner-Aktie auf 161.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’981.48 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 14’981.48 CHF, was einer positiven Performance von 49.81 Prozent entspricht.
Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.04 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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