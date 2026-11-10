SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Huber + Suhner-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55.95 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Huber + Suhner-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.873 Huber + Suhner-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 162.60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2’906.17 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +190.62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 2.85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch