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|Huber + Suhner-Investment
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10.11.2026 10:02:07
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Huber + Suhner-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das Huber + Suhner-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55.95 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Huber + Suhner-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.873 Huber + Suhner-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 162.60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2’906.17 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +190.62 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 2.85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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