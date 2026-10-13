Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Huber + Suhner-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag 61.10 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hat, hat nun 1.637 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Huber + Suhner-Aktie auf 176.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 289.36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 189.36 Prozent vermehrt.
Alle Huber + Suhner-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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