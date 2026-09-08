Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
08.09.2026 10:02:16
SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Huber + Suhner-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75.80 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 13.193 Huber + Suhner-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.09.2026 2’277.04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 172.60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 127.70 Prozent gestiegen.
Huber + Suhner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
|
10:02
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SIX-Handel SPI letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Huber+Suhner-Aktie fällt deutlich: Übernahme von Ingun abgeschlossen (AWP)
|
01.09.26
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.09.26
|HUBER+SUHNER successfully completes acquisition of Ingun (EQS Group)
|
01.09.26
|HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab (EQS Group)
|
25.08.26
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Huber + Suhner AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis belastet erneut: SMI tiefrot -- DAX leichter - unter 26'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.