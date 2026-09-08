SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren eingebracht

Das Huber + Suhner-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75.80 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 13.193 Huber + Suhner-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.09.2026 2’277.04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 172.60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 127.70 Prozent gestiegen.

Huber + Suhner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch