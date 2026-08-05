Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Highlight Event and Entertainment-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11.86 CHF. Bei einem Highlight Event and Entertainment-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 843.108 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’257.70 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Anteils am 04.08.2026 auf 5.05 CHF belief. Mit einer Performance von -57.42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Highlight Event and Entertainment zuletzt 69.34 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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