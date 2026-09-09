Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Highlight Event and Entertainment-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37.879 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 202.65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5.35 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 79.73 Prozent.
Highlight Event and Entertainment markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73.80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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