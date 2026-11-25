Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Highlight Event and Entertainment-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 10.30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.709 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Die gehaltenen Highlight Event and Entertainment-Aktien wären am 24.11.2026 41.75 CHF wert, da der Schlussstand 4.30 CHF betrug. Mit einer Performance von -58.25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 58.22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch