Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Highlight Event and Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 23.09.2025 wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Highlight Event and Entertainment-Anteile an diesem Tag bei 7.90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12.658 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 4.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60.76 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 39.24 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 62.16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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