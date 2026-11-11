SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.11.2016 wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14.36 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 69.638 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 348.19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5.00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 65.18 Prozent.

Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich jüngst auf 71.23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch