|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Highlight Event and Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 11.11.2016 wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14.36 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 69.638 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 348.19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5.00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 65.18 Prozent.
Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich jüngst auf 71.23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
11.11.26
|SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Zürich: SPI-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Highlight Event and Entertainment am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.