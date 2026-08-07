HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen HIAG Immobilien-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades HIAG Immobilien-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der HIAG Immobilien-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 98.90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.011 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 129.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130.84 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 30.84 Prozent.
HIAG Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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