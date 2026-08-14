HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das HIAG Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 105.40 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.488 HIAG Immobilien-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 128.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’214.42 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.44 Prozent angezogen.
Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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