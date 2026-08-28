HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779
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28.08.2026 10:02:25
SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie gebracht.
Das HIAG Immobilien-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 102.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.980 HIAG Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Aktien wären am 27.08.2026 128.24 CHF wert, da der Schlussstand 130.80 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28.24 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 1.33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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