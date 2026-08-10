SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor einem Jahr eingefahren

Das Helvetia Baloise-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Helvetia Baloise-Aktie bei 205.20 CHF. Bei einem Helvetia Baloise-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.487 Helvetia Baloise-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Helvetia Baloise-Anteile wären am 07.08.2026 105.75 CHF wert, da der Schlussstand 217.00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 5.75 Prozent.

Helvetia Baloise war somit zuletzt am Markt 21.47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch