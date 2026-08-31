Groupe Minoteries Aktie 1294946 / CH0012949464
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren in Groupe Minoteries SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Groupe Minoteries SA-Papiers betrug an diesem Tag 322.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.310 Groupe Minoteries SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 230.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71.32 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 71.32 CHF entspricht einer negativen Performance von 28.68 Prozent.
Der Marktwert von Groupe Minoteries SA betrug jüngst 75.88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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