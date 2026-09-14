Groupe Minoteries Aktie 1294946 / CH0012949464
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Die Groupe Minoteries SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Groupe Minoteries SA-Anteile bei 266.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.594 Groupe Minoteries SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 8’571.43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 228.00 CHF belief. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 8’571.43 CHF entspricht einer negativen Performance von 14.29 Prozent.
Groupe Minoteries SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 75.18 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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