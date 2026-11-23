Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 321.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert, befänden sich nun 0.312 Groupe Minoteries SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 228.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71.03 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 28.97 Prozent.

Groupe Minoteries SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 75.19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch