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16.11.2026 10:02:16
SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Das Groupe Minoteries SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 382.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.178 Groupe Minoteries SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’863.87 CHF, da sich der Wert einer Groupe Minoteries SA-Aktie am 13.11.2026 auf 224.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 41.36 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Groupe Minoteries SA zuletzt 74.67 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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