Groupe Minoteries Aktie 1294946 / CH0012949464
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Groupe Minoteries SA von vor einem Jahr rentiert?
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Groupe Minoteries SA-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Groupe Minoteries SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 234.00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.427 Groupe Minoteries SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 234.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um Prozent angezogen.
Alle Groupe Minoteries SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 77.14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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