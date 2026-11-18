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|Lukratives Graubuendner Kantonalbank-Investment?
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18.11.2026 10:02:06
SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1’780.00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.056 Graubuendner Kantonalbank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers auf 2’510.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141.01 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41.01 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Graubuendner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 1.89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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