Graubuendner Kantonalbank Aktie 134020 / CH0001340204
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|Lukrativer Graubuendner Kantonalbank-Einstieg?
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12.08.2026 10:02:28
SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Graubuendner Kantonalbank-Investment gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1’485.00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.673 Graubuendner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Aktie auf 2’380.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’602.69 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60.27 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1.78 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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