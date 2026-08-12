Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’813 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9374 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’397 0.7%  Bitcoin 51’593 0.1%  Dollar 0.8135 0.3%  Öl 88.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Micron-Aktie nach dem Kursrutsch: Positive Signale lassen Zuversicht zurückkehren
SpaceX-Aktie: SemiAnalysis hält Musks KI-Pläne für realistisch
Spektakulärer Ertragsbericht: Nebius-Aktie klettert nach Umsatz-Explosion zweistellig
Tether: Hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?
Suche...

Graubuendner Kantonalbank Aktie 134020 / CH0001340204

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer Graubuendner Kantonalbank-Einstieg? 12.08.2026 10:02:28

SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Graubuendner Kantonalbank-Investment gewesen.

Graubuendner Kantonalbank
2371.00 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde das Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1’485.00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.673 Graubuendner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Aktie auf 2’380.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’602.69 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60.27 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1.78 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Graubuendner Kantonalbank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten