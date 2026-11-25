Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Graubuendner Kantonalbank-Papier statt. Der Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1’665.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0.601 Anteile im Depot. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Aktien wären am 24.11.2026 1’411.41 CHF wert, da der Schlussstand 2’350.00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 41.14 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Graubuendner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 1.75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch