SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1’600.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.625 Graubuendner Kantonalbank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers auf 2’620.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’637.50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63.75 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Graubuendner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 1.94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch