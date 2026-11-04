SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Graubuendner Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1’525.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.656 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’685.25 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Papiers am 03.11.2026 auf 2’570.00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 68.52 Prozent.

Alle Graubuendner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch