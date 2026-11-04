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04.11.2026 10:02:12
SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Graubuendner Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Graubuendner Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1’525.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.656 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’685.25 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Papiers am 03.11.2026 auf 2’570.00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 68.52 Prozent.
Alle Graubuendner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Graubuendner Kantonalbank
Analysen zu Graubuendner Kantonalbank
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Graubuendner Kantonalbank am 04.11.2026
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