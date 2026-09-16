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Graubuendner Kantonalbank Aktie 134020 / CH0001340204

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Graubuendner Kantonalbank-Investition 16.09.2026 10:02:28

SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Graubuendner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Graubuendner Kantonalbank
2607.86 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Am 16.09.2016 wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Anteile betrug an diesem Tag 1’650.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0.061 Graubuendner Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (2’630.00 CHF), wäre die Investition nun 159.39 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59.39 Prozent erhöht.

Graubuendner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.92 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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