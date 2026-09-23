SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1’750.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.571 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 2’510.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’434.29 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43.43 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Graubuendner Kantonalbank belief sich jüngst auf 1.87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch