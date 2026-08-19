SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 19.08.2016 wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1’715.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 5.831 Graubuendner Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’877.55 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 18.08.2026 auf 2’380.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.78 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Graubuendner Kantonalbank betrug jüngst 1.76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch