Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 14.09.2021 wurde das Glarner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28.90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.460 Glarner Kantonalbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (25.90 CHF), wäre die Investition nun 89.62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.38 Prozent verringert.
Glarner Kantonalbank wurde am Markt mit 349.35 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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