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|Lohnender Glarner Kantonalbank-Einstieg?
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26.10.2026 10:02:25
SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glarner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Glarner Kantonalbank-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Glarner Kantonalbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Glarner Kantonalbank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20.60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.854 Glarner Kantonalbank-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 122.82 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Papiers am 23.10.2026 auf 25.30 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22.82 Prozent angezogen.
Glarner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 341.85 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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