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Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655

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Lohnende Glarner Kantonalbank-Anlage? 21.09.2026 10:02:30

SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Glarner Kantonalbank
25.52 CHF -1.08%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurden Glarner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Glarner Kantonalbank-Papier an diesem Tag 23.25 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43.011 Glarner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 25.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’113.98 CHF wert. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’113.98 CHF entspricht einer Performance von +11.40 Prozent.

Glarner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 349.50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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