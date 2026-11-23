Am 23.11.2025 wurden Glarner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20.80 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 48.077 Glarner Kantonalbank-Papiere. Die gehaltenen Glarner Kantonalbank-Aktien wären am 20.11.2026 1’278.85 CHF wert, da der Schlussstand 26.60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +27.88 Prozent.

Der Marktwert von Glarner Kantonalbank betrug jüngst 358.87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch