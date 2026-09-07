Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Glarner Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23.90 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 418.410 Anteilen. Die gehaltenen Glarner Kantonalbank-Anteile wären am 04.09.2026 10’711.30 CHF wert, da der Schlussstand 25.60 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.11 Prozent angewachsen.
Glarner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 345.71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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