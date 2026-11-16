SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Glarner Kantonalbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23.90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4.184 Glarner Kantonalbank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (27.50 CHF), wäre das Investment nun 115.06 CHF wert. Damit wäre die Investition um 15.06 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Glarner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 371.69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch