Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Georg Fischer-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Georg Fischer-Papier bei 59.65 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 167.645 Georg Fischer-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 8’868.40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52.90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.32 Prozent verringert.
Alle Georg Fischer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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