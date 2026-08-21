SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 10 Jahren angefallen

Am 21.08.2016 wurde das GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die GAM-Anteile bei 6.42 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1’558.288 GAM-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 122.17 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 20.08.2026 auf 0.08 CHF belief. Mit einer Performance von -98.78 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von GAM bezifferte sich zuletzt auf 87.88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch