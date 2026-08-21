GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
21.08.2026 10:02:26
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in GAM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 21.08.2016 wurde das GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die GAM-Anteile bei 6.42 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1’558.288 GAM-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 122.17 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 20.08.2026 auf 0.08 CHF belief. Mit einer Performance von -98.78 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von GAM bezifferte sich zuletzt auf 87.88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu GAM AG
|
10:02
|SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09:29
|GAM Aktie News: GAM am Freitagvormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
18.08.26
|GAM-Aktie verliert: Norio Suzuki wird Japan-Chef (AWP)
|
17.08.26
|GAM Aktie News: GAM am Montagmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu GAM AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.