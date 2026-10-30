SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GAM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0.29 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die GAM-Aktie investierten, hätten nun 348.384 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen GAM-Anteile wären am 29.10.2026 21.46 CHF wert, da der Schlussstand 0.06 CHF betrug. Mit einer Performance von -78.54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

GAM war somit zuletzt am Markt 68.47 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch