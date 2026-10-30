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30.10.2026 10:02:13
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die GAM-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GAM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0.29 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die GAM-Aktie investierten, hätten nun 348.384 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen GAM-Anteile wären am 29.10.2026 21.46 CHF wert, da der Schlussstand 0.06 CHF betrug. Mit einer Performance von -78.54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
GAM war somit zuletzt am Markt 68.47 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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GAM am 30.10.2026
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