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27.11.2026 10:02:31
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die GAM-Aktie Investoren gebracht.
Am 27.11.2023 wurde das GAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das GAM-Papier an diesem Tag 0.29 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3’398.933 GAM-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (0.06 CHF), wäre das Investment nun 190.34 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -80.97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von GAM belief sich zuletzt auf 55.89 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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