Am 27.11.2023 wurde das GAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das GAM-Papier an diesem Tag 0.29 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3’398.933 GAM-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (0.06 CHF), wäre das Investment nun 190.34 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -80.97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GAM belief sich zuletzt auf 55.89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch