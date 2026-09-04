SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die GAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das GAM-Papier an diesem Tag bei 0.29 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 CHF in die GAM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3’488.088 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 244.86 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 03.09.2026 auf 0.07 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 244.86 CHF, was einer negativen Performance von 75.51 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von GAM belief sich zuletzt auf 78.96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch