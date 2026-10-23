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23.10.2026 10:02:13
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GAM-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in GAM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Das GAM-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das GAM-Papier bei 0.16 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 60’790.274 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen GAM-Papiere wären am 22.10.2026 3’659.57 CHF wert, da der Schlussstand 0.06 CHF betrug. Mit einer Performance von -63.40 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für GAM eine Börsenbewertung in Höhe von 75.54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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