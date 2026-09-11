GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in GAM von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in GAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurden GAM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des GAM-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1.14 CHF. Bei einem GAM-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8’740.953 GAM-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 645.08 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 10.09.2026 auf 0.07 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 93.55 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete GAM eine Marktkapitalisierung von 80.54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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